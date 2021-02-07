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Япония представила стратегию возвращение российских Курил

Источник:
РИА Новости
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Фото: Mj-bird / CC BY-SA 3.0

Токио будет продолжать вести переговоры с Россией по вопросу принадлежности южных Курильских островов на основе договоренностей, достигнутых в 2018 году, заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

«Вопрос "северных территорий" (так в Японии называют российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи) в японо-российских отношениях является самой большой и сложной проблемой. Необходимо как можно быстрее решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией», — приводит РИА Новости заявление премьер-министра.

В ноябре 2018 года в Сингапуре Россия и Япония договорились решить территориальный спор на основе доверия между странами, а также активизировать переговоры о заключении мирного договора.

Спорные территории перешли к СССР после Второй мировой войны. В Токио считают территории «оккупированными». В Москве заявляют, что не намерены передавать острова, так как они вошли в состав страны по результатам войны.

И-за территориального спора до сих пор не подписан мирный договор между Японией и Россией, как правопреемницей СССР.

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