Явлинский обвинил Навального в вождизме и популизме

Расследования ФБК «разжигают примитивную социальную рознь», а самого Алексея Навального «не волнуют поломанные судьбы граждан», вышедших по на протесты, считает основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Политик опубликовал статью «Без путинизма и популизма». В ней Явлинский цитирует Валерию Новодворскую, которая сказала, что «если толпы пойдут за Навального, страну в будущем ожидает фашизм». Основатель «Яблока» подтверждает это участием оппозиционера в «Русских маршах».

По мнению Явлинского, антикоррупционные расследования ФБК «не имели и не могут иметь практических результатов для общества», так как все герои расследований остаются на своих должностях. Они приводят лишь к «разжигание примитивной социальной розни».

Явлинский уверен, что соратники Навального «сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях». «Навальный как единоличный вождь ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции», — подчеркнул он.

«Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой», — заявил политик.

По его словам, «демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального».



