Московский сноубордист разбился в Шерегеше

Сноубордист из Московской области во время спуска с горы в Шерегеше упал и ударился головой о камень, он погиб, сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

В пятницу в 16.50 по местному времени (13.50 мск) на склоне горы Северный Мустаг спортивно-туристического комплекса «Гора Зеленая» в Шерегеше обнаружено тело 30-летнего жителя Московской области.

Предварительно установлено, что пострадавший вместе с другими туристами катался на сноуборде с горы по необорудованному склону. Мужчина набрал высокую скорость и врезался в выступающий из снега камень, потерял сознание.

Друзья вызвали спасателей, до их приезда оказывали первую помощь. Но мужчина признаков жизни не подавал. Спасатели спустили тело пострадавшего к подножию горы, вызвали следственную группу. Следователи проводят проверку.