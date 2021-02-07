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Эксперт напомнил о самой необходимой вещи в машине зимой

Источник:
телеканал «360»
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Каждый автомобилист должен возить в машине зимой лопату, независимо от того, в городе он живет или в деревне, рекомендовал автоэксперт Михаил Колодочкин.

«Если вы машину где-то бросили, а рядом с вами прошел снегоуборщик, то после него вы можете не выехать», — предупредил Колодочкин в беседе с телеканалом «360».

И, по его словам, это только одна из немногих ситуаций, где без лопаты зимой автомобилисту не обойтись.

Эксперт также посоветовал постоянно возить с собой зарядное устройство для мобильного телефона, рассчитанное на 12 вольт. «Если за городом с вами что-то случится, а в этот момент разрядится ваш смартфон, то вы не сможете никого вызвать на помощь», — пояснил эксперт.

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