Авиабилеты с вылетом весной упали в цене

Стоимость авиабилетов внутри России с вылетом весной снизилась на 10%, средний чек в этом году составил чуть более 6 700 рублей, следует из данных аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

«Средний чек за перелет по России на весну пока на 10% меньше, чем год назад. Были проанализированы бронирования, совершенные в период с 1 декабря 2020 года по 29 января 2021 года с вылетами в течение весны», — сообщает компания.

Средний чек по уже оформленным билетам на весну по России составляет 6 733 рубля за перелет в одну сторону, это на 10% меньше, чем год назад, когда авиабилеты по России стоили в среднем 7 472 рубля, отметили в Туту.ру.

Средний чек на авиабилеты из Москвы в города России составил чуть более 5 800 рублей (снижение на 7%), из Санкт-Петербурга — чуть более 4 700 рублей (снижение на 12%).