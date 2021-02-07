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Авиабилеты с вылетом весной упали в цене

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Стоимость авиабилетов внутри России с вылетом весной снизилась на 10%, средний чек в этом году составил чуть более 6 700 рублей, следует из данных аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

«Средний чек за перелет по России на весну пока на 10% меньше, чем год назад. Были проанализированы бронирования, совершенные в период с 1 декабря 2020 года по 29 января 2021 года с вылетами в течение весны», — сообщает компания.

Средний чек по уже оформленным билетам на весну по России составляет 6 733 рубля за перелет в одну сторону, это на 10% меньше, чем год назад, когда авиабилеты по России стоили в среднем 7 472 рубля, отметили в Туту.ру.

Средний чек на авиабилеты из Москвы в города России составил чуть более 5 800 рублей (снижение на 7%), из Санкт-Петербурга — чуть более 4 700 рублей (снижение на 12%).

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Nik3316

ЦитатаНо речь о каком то превосходстве над аналогичными препаратами Пфайзер и Модена пока не идёт.теперь...

pepelmetal

Бытует мнение что вакцина phaser более эффективна чем "новичок"

k2n

OnlyFans это платформа где девки кажут свои сиськи-письки за деньги. По сути проституция. С каких пор...

Saw77

оказывается воровать это очень даже хорошо, а все кто делают замечания - враги....
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