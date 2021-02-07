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Власти назвали срок восстановления доходов россиян

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Восстановление доходов россиян может произойти в третьем-четвертом кварталах 2021 года, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

«Режим ограничений снимается, он в последние месяцы был и не такой жесткий, возвращается спрос, вместе с этим вернутся доходы, мы увидим восстановление доходов населения в этом году. Оно произойдет в основном в третьем - четвертом кварталах», — цитирует ТАСС Решетникова.

По его словам, рост экономики идет уже сейчас. «Мы видим, что экономика действительно вступила в полосу активного восстановления», ­— отметил министр.

По прогнозу ведомства, экономика России в 2020 году снизится на 3,9%, а в 2021 году — вырастет на 3,3%.

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Nik3316

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