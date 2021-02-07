Илон Маск за неделю стал богаче на 11,5 млрд долларов

Суммарная стоимость активов американского бизнесмена, главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за неделю выросла на 11,5 миллиарда долларов, подсчитали эксперты Forbes.

Состояние бизнесмена достигло 184,3 миллиарда долларов. Произошло это благодаря повышению курса акций Tesla на этой неделе на 7,4%.

Рост капитализации Tesla стал основной причиной увеличения состояния Маска в течение года. В начале 2020 года стоимость компании составляла менее 100 миллиардов долларов, а сейчас превышает 800 миллиардов долларов.

При этом в рейтинге самых богатых людей мира Маск занимает второе место. На первом — глава компании Amazon Джеффа Безоса с 194,7 миллиарда долларов. Его состояние за неделю выросло 7,7 миллиарда долларов.