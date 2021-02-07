Канцлер Австрии сообщил о готовности привиться вакциной из России

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что готов привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V», если ее одобрят в Евросоюзе.

«Да, готов, если вакцины одобрят в Европе», — заявил Курц в интервью австрийским журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Канцлер добавил, что в случае одобрения российской или китайской вакцины в Евросоюзе Австрия готова организовать их выпуск у себя. В вопросе с вакцинами главное — их «эффективность, безопасность и доступность», а не ведение «геополитических сражений», приводит РИА Новости слова Курца.

Вакцина «Спутник V» — первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Ее зарегистрировали в середине августа. Авторитетное научное издание The Lancet подтвердили высокую безопасность российской вакцины и эффективность на уровне 91,6%.

Применение вакцины «Спутник V» одобрено в 21 стране.