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Четыре человека погибли в ДТП в Иркутской области. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Три автомобиля столкнулись в Иркутской области, в аварии погибли четыре человека, сообщает УГИБДД по региону.

По предварительным данным, 6 февраля около 23.30, в нескольких километрах от поселка Листвянка столкнулись Honda Fit и Toyota Fielder, движущихся в попутном направлении. От удара последняя, выехав на полосу встречного движения столкнулась с микроавтобусом Peugeot.

В результате случившегося водитель и трое пассажиров Honda Fit от полученных травм умерли на месте до приезда «скорои помощи».


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А щас они не вымерли? Просто дорогая бесполезная мешень для современных ракет или подлодок, не говоря...
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