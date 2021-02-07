Четыре человека погибли в ДТП в Иркутской области. ВИДЕО

Три автомобиля столкнулись в Иркутской области, в аварии погибли четыре человека, сообщает УГИБДД по региону.

По предварительным данным, 6 февраля около 23.30, в нескольких километрах от поселка Листвянка столкнулись Honda Fit и Toyota Fielder, движущихся в попутном направлении. От удара последняя, выехав на полосу встречного движения столкнулась с микроавтобусом Peugeot.

В результате случившегося водитель и трое пассажиров Honda Fit от полученных травм умерли на месте до приезда «скорои помощи».