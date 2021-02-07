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Волков отправил в нокаут Оверима на турнире UFC

Источник:
ТАСС
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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков нокаутировал нидерландца Алистара Оверима в главном поединке турнира UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18) в Лас-Вегасе.

Главный бой турнира завершился победой россиянина нокаутом во втором раунде.

В активе 32-летнего Волкова стало 33 победы и восемь поражений в ММА. На счету 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

До этого поединка Оверим занимал пятую строчку в рейтинге UFC в тяжелом весе, Волков — шестую. Титулом в настоящее время владеет американец Стипе Миочич, которому в конце марта предстоит провести бой против француза Франсиса Нганну.


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