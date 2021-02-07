Волков отправил в нокаут Оверима на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков нокаутировал нидерландца Алистара Оверима в главном поединке турнира UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18) в Лас-Вегасе.
Главный бой турнира завершился победой россиянина нокаутом во втором раунде.
В активе 32-летнего Волкова стало 33 победы и восемь поражений в ММА. На счету 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.
До этого поединка Оверим занимал пятую строчку в рейтинге UFC в тяжелом весе, Волков — шестую. Титулом в настоящее время владеет американец Стипе Миочич, которому в конце марта предстоит провести бой против француза Франсиса Нганну.
Alexander Volkov, Alistair Overeem'i byle nakavt etti#UFCVegas18 pic.twitter.com/UhuG4fwCVb— MMA Gnl (@MMA_Gunlugu) February 7, 2021