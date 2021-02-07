Загадочную мумию с языком из золота нашли в Египте

Археологи во время раскопок в Египте нашли загадочную древнюю мумию со сделанным из золота языком, сообщает египетское министерство древностей и туризма.

Ученые вели раскопки на месте древнего города Тапосирис Магна. Они обнаружили там 16 новых захоронений, в которых хранились мумии вместе со статуями, свитками и прочими погребальными сокровищами, приводит Naked Science сообщение египетских властей.

Их поразила одна из мумий. У нее во рту был язык, сделанный из золота. Ученые предположили, что человек имел при жизни проблемы с речью. Золотой язык ему вложили, чтобы он смог говорить с богом подземного царства Осирисом.

Иного объяснения этой загадки у историков нет. По древнеегипетской мифологии, умерший в загробном мире должен иметь возможность пользоваться заклинаниями и говорить со стражами. Иначе у человека не будет возможности появиться на суде Осириса, где оценивается праведность его жизни.

Загадкой стал не только сам факт замены языка усопшего на искусственный, но и выбор материала — золота. Вероятно, при жизни это был состоятельный человек.