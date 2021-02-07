Возобновлены работы по укладке «Северного потока — 2»

Судно-трубоукладчик «Фортуна» в субботу начало укладку «Северного потока — 2» в водах Дании, сообщает компания-оператор проекта Nord Stream 2.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода от России через Балтийское море до Германии. Уложено более 2 300 километров — 94% от общей протяженности трубы. В декабре 2019 года работы были приостановлены из-за давления США.

«"Фортуна", 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток — 2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании», — приводит ТАСС сообщение компании.

Наряду с баржей «Фортуна» укладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании ведут судно снабжения «Балтийский исследователь» и судно «Мурман».