НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Возобновлены работы по укладке «Северного потока — 2»

Источник:
ТАСС
307 6
Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Судно-трубоукладчик «Фортуна» в субботу начало укладку «Северного потока — 2» в водах Дании, сообщает компания-оператор проекта Nord Stream 2.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода от России через Балтийское море до Германии. Уложено более 2 300 километров — 94% от общей протяженности трубы. В декабре 2019 года работы были приостановлены из-за давления США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСША позволят достроить «Северный поток — 2»

«"Фортуна", 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток — 2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании», — приводит ТАСС сообщение компании.

Наряду с баржей «Фортуна» укладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании ведут судно снабжения «Балтийский исследователь» и судно «Мурман».

Еще по теме
ОПЕК спрогнозировал годовой дефицит нефти
Предприятия Новокузнецка снизили вредные выбросы на 10%
Саяно-Шушенский ГЭК достиг рекорда выработки электроэнергии
США отложили санкции против «Северного потока — 2»
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Политолог рассказал о брошенном Путину вызове
Канцлер Австрии сообщил о готовности привиться вакциной из России
Возобновлены работы по укладке «Северного потока — 2»
Илон Маск за неделю стал богаче на 11,5 млрд долларов
Подробности
•
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
•
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
•
Фабрики знаний: как новый мир перевернул высшее образование
•
Кубок Первого канала: фигуристы сразятся в прыжках и танцах
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Четыре человека погибли в ДТП в Иркутской области. ВИДЕО
Сибирь 07.02.2021 13:07
Художник Лоскутов продал картину с флагом за полмиллиона рублей
Сибирь 07.02.2021 13:03
Машина для откачки выгребных ям провалилась под лед Байкала. ФОТО
Сибирь 07.02.2021 12:32
Ребенок утонул в новосибирской сауне во время дня рождения
Сибирь 07.02.2021 12:08
Самое популярное
США заявили о готовности снять санкции с «Северного потока — 2»
6264
Horizon Zero Dawn получил обнаженную героиню
5786
Вандалы написали на памятнике Ленину в Томске оскорбление президента
3805
Названо место, куда для отсидки отправят Навального
3786
Обсуждение (6)
Картина дня
Политолог рассказал о брошенном Путину вызове
Канцлер Австрии сообщил о готовности привиться вакциной из России
Возобновлены работы по укладке «Северного потока — 2»
Илон Маск за неделю стал богаче на 11,5 млрд долларов
Актуальные темы
Правила жизни
191
Коронакризис
2161
Экзамены
26
Новая энергетика
80
Человек и компьютер
74
Блог ростелекома
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
72
Россия выслала иностранных дипломатов за участие в акциях
50
Прокурора по делам Навального взяли под охрану
38
Навального почти на три года отправили в колонию
36
Байден пообещал заставить Россию «заплатить за все»
35
Суд над Навальным прервали из-за приступа ветерана
Sibnet.Ru