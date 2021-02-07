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Штормовой ветер ворвался в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сильный ветер с метелями ожидается в Новосибирске в воскресенье и в ночь на понедельник, на дорогах будет сильный гололед, сообщает ГУ МЧС по региону.

Во второй половине дня 7 февраля, и ночью 8 февраля ожидается снег, мокрый снег, метели, гололедные явления, усиление ветра 17-22 метров в секунду, местами порывы ветра до 25-27 метров в секунду. На дорогах будет сильная гололедица.

Днем в воскресенье в городе воздух прогреется до 2 градусов тепла, ночью она опустится до 11 градусов мороза. Днем в понедельник ожидается до 5 градусов мороза.

ГУ МЧС по Новосибирской области предупреждает о возможных происшествиях на дорогах и других объектах из-за сильного ветра и гололеда.


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Nik3316

ЦитатаНо речь о каком то превосходстве над аналогичными препаратами Пфайзер и Модена пока не идёт.теперь...

pepelmetal

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лачинов

Как бы вашему поступили с нашими дипломатами, если бы они приняли участие в подобных акциях в США или...

Шустрый черепах

Это же Санька. Обычный сектант.
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