Штормовой ветер ворвался в Новосибирск

Сильный ветер с метелями ожидается в Новосибирске в воскресенье и в ночь на понедельник, на дорогах будет сильный гололед, сообщает ГУ МЧС по региону.

Во второй половине дня 7 февраля, и ночью 8 февраля ожидается снег, мокрый снег, метели, гололедные явления, усиление ветра 17-22 метров в секунду, местами порывы ветра до 25-27 метров в секунду. На дорогах будет сильная гололедица.

Днем в воскресенье в городе воздух прогреется до 2 градусов тепла, ночью она опустится до 11 градусов мороза. Днем в понедельник ожидается до 5 градусов мороза.

ГУ МЧС по Новосибирской области предупреждает о возможных происшествиях на дорогах и других объектах из-за сильного ветра и гололеда.