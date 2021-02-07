Сход вагонов поезда с рельс произошел в Забайкалье

Вагоны грузового поезда сошли с рельс на станции Нанагры Забайкальской железной дороги, движение поездов по станции приостановлено, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Сход 17 вагонов грузового поезда произошел 6 февраля в 23.56 (мск) на станции Нанагры Забайкальской железной дороги. Пострадавших нет, но из-за повреждения соседнего пути, движение поездов по станции временно приостановлено. Аварию ликвидируют два восстановительных поезда, но работу осложняет 36-градусный мороз.

Из-за схода вагонов задерживается пассажирский поезд дальнего следования №61 Владивосток – Москва с остановкой на станции Могоча. Пассажиры поезда будут обеспечены бесплатным питанием. В связи с происшествием отменен пригородный поезд №6220 сообщением Зилово – Ксеньевская.