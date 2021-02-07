Землетрясение произошло на озере Байкал

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на озере Байкал, сообщает сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находится примерно в 43 километрах от населенного пункта Кабанск в Бурятии. Там интенсивность толков составила четыре балла. В Иркутске и Улан-Удэ ощущались толчки силой в три балла.

Событие зарегистрировали в 19.10 по московскому времени. Информации о пострадавших и повреждениях нет, МЧС призвало местных жителей к спокойствию, землетрясение такой интенсивности считается безопасным для людей и строений.

Ранее 6 февраля были зафиксированы два землетрясения в Туве. Эпицентр первого с магнитудой 3,1 находился в 293 километрах к юго-западу от Кызыла, второй толчок магнитудой 3,8 был зарегистрирован в 196 километрах к юго-востоку от Кызыла.