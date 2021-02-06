Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Россиянам в феврале предстоит сначала шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля, а потом — трехдневная с 24 по 26 февраля из-за празднования Дня защитника Отечества.

Праздник 23 февраля при пятидневной рабочей неделе сократит ее до трех дней — с 24 по 26 февраля. Таким образом, граждане будут отдыхать с 21 по 23 февраля, следует из сообщения на сайте Роструда.

Дополнительный выходной возник из-за переноса рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. Тем самым неделя с 15 по 20 февраля станет шестидневной рабочей неделей — единственной в году.

Согласно утвержденному правительством ежегодному графику рабочих дней, россиян в 2021 году ждут семь коротких рабочих недель и одна длинная.