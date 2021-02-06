НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Источник:
Sibnet.ru
211 0
Фото: © Sibnet.ru

Россиянам в феврале предстоит сначала шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля, а потом — трехдневная с 24 по 26 февраля из-за празднования Дня защитника Отечества.

Праздник 23 февраля при пятидневной рабочей неделе сократит ее до трех дней — с 24 по 26 февраля. Таким образом, граждане будут отдыхать с 21 по 23 февраля, следует из сообщения на сайте Роструда.

Дополнительный выходной возник из-за переноса рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. Тем самым неделя с 15 по 20 февраля станет шестидневной рабочей неделей — единственной в году.

Согласно утвержденному правительством ежегодному графику рабочих дней, россиян в 2021 году ждут семь коротких рабочих недель и одна длинная.

Еще по теме
Скупщику металлолома в Бурятии предложили зарплату в 300 тысяч рублей
Аналитики перечислили самые востребованные профессии в Сибири
Ученые из Хакасии научились определять талант к бизнесу
Россияне рассказали, что самое сложное в поисках работы
смотреть все
Экономика #Рынок труда
О самом главном
Свет и диета: как восстановить режим сна?
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как рассчитать личное денежное число
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Все статьи
Картина дня
Мишустин продлил действие режима «лицензия автоматом»
Прокурора по делам Навального взяли под охрану
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Запад признал «Спутник V» научным прорывом
Подробности
•
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
•
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
•
Фабрики знаний: как новый мир перевернул высшее образование
•
Кубок Первого канала: фигуристы сразятся в прыжках и танцах
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Суд арестовал подозреваемых после гибели пожарных в Красноярске
Сибирь 06.02.2021 19:48
Землетрясение тряхнуло Туву второй раз за сутки
Сибирь 06.02.2021 17:58
Прокуратура проверит данные о масляных пятнах на Енисее
Сибирь 06.02.2021 15:38
Хакасский фермер огородил участок надгробиями. ВИДЕО
Сибирь 06.02.2021 12:11
Самое популярное
США заявили о готовности снять санкции с «Северного потока — 2»
6099
Horizon Zero Dawn получил обнаженную героиню
5394
Названо место, куда для отсидки отправят Навального
3668
Вандалы написали на памятнике Ленину в Томске оскорбление президента
3636
Обсуждение (0)
Картина дня
Мишустин продлил действие режима «лицензия автоматом»
Прокурора по делам Навального взяли под охрану
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Запад признал «Спутник V» научным прорывом
Актуальные темы
Дела Навального
198
Бывший СССР
36
Человек и космос
85
Русские машины
35
Климатические войны
43
Блог ростелекома
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
71
Россия выслала иностранных дипломатов за участие в акциях
43
Прокурора по делам Навального взяли под охрану
38
Навального почти на три года отправили в колонию
36
Байден пообещал заставить Россию «заплатить за все»
35
Суд над Навальным прервали из-за приступа ветерана
Sibnet.Ru