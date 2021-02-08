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Комедийный фильм ужасов «Дрон» вышел эксклюзивно в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Комедийный фильм ужасов «Дрон» о восстании гаджетов появился эксклюзивно в видеосервисе Wink.

Создатели гаджет-трэша создали в фильме такую ситуацию, когда техника восстает против своих хозяев. Можно сравнить это с миром, в котором душа маньяка смогла вселиться в обычный дрон.

Потенциальными жертвами дрон выбрал молодую семейную пару Ховардов. Поначалу супруги не могли поверить, что странное поведение дрона не связано с багами прошивки или заводским браком. Но потом быстро смекнули, что эта летающая игрушка пытается их убить, и решили дать ему жесткий отпор.

Комедия от продюсеров триллера «Поиск» и компании Тимура Бекмамбетова придется по душе любителям черного юмора и трэш-хорроров.

Сценаристы братья Каплан и Джордан Рубин вдоволь нашпиговали картину разного рода отсылками к классике жанра, в частности к «Чужому 3» и франшизе про куклу Чаки.

Фильм «Дрон» можно посмотретьэксклюзивно в видеосервисе Wink, купив ее за 299 рублей в стандартном качестве или за 349 рублей в высоком. После покупки картина навсегда остается доступной для пользователя.

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