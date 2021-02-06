Взлет ракеты сняли изнутри. ВИДЕО

Компания SpaceX установила камеру прямо в топливный бак ракеты. В результате удалось рассмотреть, что происходит внутри взлетающей в космос Falcon 9.

Если в активной фазе полета горючее и окислитель прижимаются к нижним стенкам баков за счет гравитации и ускорения самой ракеты, то в космосе жидкости оказываются в условиях невесомости, свидетельствуют кадры видео.

Разработчики отмечают, что невесомость создает серьезные трудности, если ракету нужно вернуть на Землю. Это означает, что двигатели должны запуститься повторно уже в космосе, когда окислитель и горючее не могут равномерно поступать к насосным агрегатам.

Для возвращения горючего применяется система ориентации и малые двигатели, которые придают ступени или разгонному блоку необходимое небольшое ускорение. Кроме этого, в основании двигателей обычно делают специальные промежуточные емкости.

Точный состав горючего для ракет семейства Falcon держится в секрете. Известно, что в качестве горючего используется специальный керосин, а окислителем выступает жидкий кислород. При этом для повышения эффективности топливо охлаждают до очень низкой температуры.