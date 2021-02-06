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Смертельный пожар вспыхнул в многоэтажке Новой Москвы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС РФ

Пожар произошел в Новой Москве в девятиэтажном жилом доме, в результате пострадали 14 человек, трое детей погибли, сообщает региональное управление МЧС.

Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже дома, там загорелись вещи и мебель. Огнем было охвачено 25 квадратных метров. Кроме того, вспыхнули балконы с третьего по девятый этажи, отмечается в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 13.44 по московскому времени, в 14.23 пожар в квартире был ликвидирован, открытое горение на балконах было ликвидировано в 15.04. Спасателям удалось эвакуировать пять человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. По предварительной версии, причиной смертельного пожара могла быть неисправность электропроводки.

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