Смертельный пожар вспыхнул в многоэтажке Новой Москвы

Пожар произошел в Новой Москве в девятиэтажном жилом доме, в результате пострадали 14 человек, трое детей погибли, сообщает региональное управление МЧС.

Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже дома, там загорелись вещи и мебель. Огнем было охвачено 25 квадратных метров. Кроме того, вспыхнули балконы с третьего по девятый этажи, отмечается в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 13.44 по московскому времени, в 14.23 пожар в квартире был ликвидирован, открытое горение на балконах было ликвидировано в 15.04. Спасателям удалось эвакуировать пять человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. По предварительной версии, причиной смертельного пожара могла быть неисправность электропроводки.