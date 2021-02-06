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Дуров встретился с наследным принцем Дубая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © mediaoffice.ae

Основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом аль-Мактумом.

Встреча 36-летнего разработчика и 38-летнего шейха прошла на территории Дубая, сообщает пресс-служба дубайского правительства в Instagram. Цель и детали встречи пока не раскрываются.

«Я познакомился с Павлом Дуровым, основателем платформы Telegram с рыночной стоимостью более 20 миллиардов долларов <...> и узнал от него подробности вдохновляющей истории успеха, родившейся в ОАЭ и внутри страны», — написал шейх на своей странице в Twitter.

Дуров выразил принцу признательность за отношение к технологическому сообществу. По его словам, это сыграло важную роль в стимулировании роста, инноваций и предпринимательства в технологическом секторе во всем мире.

Официальная штаб-квартира Telegram находится в Дубае. В 2020 году Telegram вошел в десятку самых скачиваемых и популярных приложений в мире. Мессенджером пользуются более 570 миллионов человек, из них 100 миллионов присоединились к Telegram в январе.

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