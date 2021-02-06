Сергея Одинцова заменили Денисом Шведовым в «Последнем герое»

Новый сезон «Последнего героя» начался с замены. Вместо участника команды чемпионов Сергея Одинцова в Африку приехал актер Денис Шведов.

По правилам африканского сезона «Последнего героя» участников разделили на две команды. В команду новичков попали простые зрители, которые принимают участие в реалити впервые. В команде чемпионов — победители и финалисты предыдущих сезонов проекта.

Среди чемпионов должен был оказаться победитель самого первого сезона «Последнего героя» Сергей Одинцов. Но перед съемками у него возникли проблемы с законом. По словам ведущей Яны Трояновой, Одинцов сел за руль нетрезвый, и теперь его не выпускают из страны.

Из-за отсутствия Одинцова количество людей в командах оказалось не равным, поэтому чемпионам добавили «игрока». Им оказался мужчина года по версии канала ТВ-3, актер Денис Шведов.

В первом выпуске командам пришлось проходить полосу препятствий, чтобы получить огонь. Команда чемпионов справилась с заданием быстрее. Шведов показал хорошую спортивную подготовку, но его товарищи по команде усомнились, сможет ли он психологически выжить на острове.

Премьера реалити-шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» состоялась 6 февраля на ТВ-3. Новые выпуски будут выходить каждую субботу в 19.00.