Суд арестовал подозреваемых после гибели пожарных в Красноярске

Суд в Красноярске в субботу отправил под арест подозреваемых по делу о пожаре на складе автозапчастей, унесшем жизни четырех человек, сообщает СК России.

Под стражу заключены 33-летний директор и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела компании «Автотрейд-КСК». В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, отмечается в сообщении.

Трое пожарных и рабочий погибли при пожаре на складе автозапчастей компании «Автотрейд» в Красноярске. Возгорание началось утром в среду, окончательно его ликвидировали вечером в четверг. Общая площадь огня составила 3,9 тысяч квадратных метров.

После пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ) и о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст.219 УК РФ).