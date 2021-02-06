Прокурора по делам Навального взяли под охрану

Прокурора Екатерину Фролову, участвующую в делах с оппозиционером Алексеем Навальным в качестве обвинителя, обеспечили государственной защитой, к ней приставлена личная охрана.

Причины, по которым Фролова находится под государственной защитой, официально не называются, пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. Однако перед процессом над Навальным неизвестные опубликовали личные данные прокурора, включая номер телефона и адрес.

Так, 2 февраля на заседании Симоновского суда прокурор появилась в сопровождении охранников. На суде рассматривался вопрос об отмене условного осуждения Навального по так называемому делу «Ив Роше».

Кроме этого, Фролова была под охраной на заседании мирового суда 5 февраля, где она поддерживает обвинение в отношении оппозиционера по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Суд 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок на реальный, он проведет в заключении два года и восемь месяцев. 5 февраля оппозиционера снова доставили в суд — на этот раз его обвинили в клевете на ветерана Игната Артеменко, поддержавшего изменения Конституции РФ.