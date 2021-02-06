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Необычная оптическая иллюзия рассорила пользователей Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Chris Bloom / Attribution-ShareAlike License

Новая оптическая иллюзия набирает популярность в Сети, пользователи спорят, кто запечатлен на странной фотографии — человек или собака.

На появившемся в соцсетях кадре изображен заснеженный лес, в котором располагается черный объект, одновременно похожий на бегущую собаку и спешащего человека с рюкзаком, снятым со спины, пишет Daily Mail.

Некоторые комментаторы отмечают, что с большим трудом разглядели на фото собаку. Другие уверены, что на снимке человек. Впрочем, другие участники дискуссии удивляются, как можно было принять спутать бегущую собаку с кем-то другим.

На фото действительно изображен черный пудель, бегущий к своему хозяину. Несмотря на внешнюю простоту снимка, пользователи продолжают горячо спорить относительно его содержания.

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