Необычная оптическая иллюзия рассорила пользователей Сети

Новая оптическая иллюзия набирает популярность в Сети, пользователи спорят, кто запечатлен на странной фотографии — человек или собака.

На появившемся в соцсетях кадре изображен заснеженный лес, в котором располагается черный объект, одновременно похожий на бегущую собаку и спешащего человека с рюкзаком, снятым со спины, пишет Daily Mail.

Некоторые комментаторы отмечают, что с большим трудом разглядели на фото собаку. Другие уверены, что на снимке человек. Впрочем, другие участники дискуссии удивляются, как можно было принять спутать бегущую собаку с кем-то другим.

Do YOU see a dog or a man? Optical illusion snap of a figure in a snowy forest baffles the internet https://t.co/vzS3BiVH90 — Daily Mail Online (@MailOnline) February 5, 2021

На фото действительно изображен черный пудель, бегущий к своему хозяину. Несмотря на внешнюю простоту снимка, пользователи продолжают горячо спорить относительно его содержания.