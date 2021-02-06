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Землетрясение тряхнуло Туву второй раз за сутки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ray Bouknight

Подземный толчок магнитудой 3,8 зарегистрирован в 196 километрах к юго-востоку от Кызыла в Туве, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения, произошедшего в 10.44 по московскому времени в субботу, имел координаты 50.76 градуса северной широты и 96.75 градуса восточной долготы, отмечается в сообщении ведомства.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,6 балла по шкале MSK-64. При этом в 21.53 по московскому времени в пятницу ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 балла с эпицентром в 293 километрах к юго-западу от Кызыла.

Значительная сейсмоактивность сохраняется в Туве с конца 2011 года. При этом большинство землетрясений на территории республики имеют небольшую амплитуду и не представляют опасности для людей и строений.

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