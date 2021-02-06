Запад признал «Спутник V» научным прорывом

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является крупнейшим научным прорывом со времен СССР, убеждены западные эксперты.

Согласно обнародованным медицинским журналом Lancet результатам третьей фазы клинического исследования, российский препарат не уступает американским и европейским аналогам, пишет Bloombeg.

Эффективность «Спутник V» выше, чем у препаратов китайского производства. При этом российскую вакцину одобрили не менее 19 государств. Аналитики отмечают, что успех препарата может усилить геополитическое влияние России в ряде регионов.

Медицинское издание Lancet ранее опубликовало результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V». Препарат продемонстрировал 91,6-процентную эффективность против коронавируса.

После обнародования данных глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду на сертификацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для использования на территории ЕС.