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Медведь навестил вечеринку диджея

Источник:
People
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Фото: Rennett Stowe / CC BY 2.0

Американец Джоди Флемминг из Северной Каролины устроил вечеринку с музыкой, которая привлекла внимание дикого медведя. Визит необычного гостя попал на видео.

Мужчина увлекается домашними стримами для своих слушателей, на которых он играет роль диджея и ставит для них музыку. На одном из стримов в кадр попал медведь, который прокрался с черного входа.

Дикое животное явно заинтересовалось вечеринкой — оно даже привстало на задние лапы и облокотилось на дверь, чтобы наблюдать за диджем было удобнее. При этом мужчина первое время не замечал животное.


В какой-то момент сосед диджея увидел медведя и воспользовался специальным горном для отпугивания диких зверей. После этого мужчина обратил на него внимание, а животное испугалось и убежало.

После инцидента Флемминг пояснил, что живет в маленьком городе в горах, поэтому медведи регулярно наведываются к ним в гости. Однако звери не агрессивны и стараются избегать прямого контакта с человеком.

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