Взорвался потерянный в 2012 году спутник

Индонезийский телекоммуникационный спутник Telkom-3 вошел в земную атмосферу и взорвался, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.

Спутник массой 1900 килограммов был доставлен на орбиту в 2012 году ракетой-носителем «Протон-М», однако не смог выйти на расчетную орбиту из-за аварии разгонного блока «Бриз-М» и был признан утраченным.

Американские военные установили, что спутник Telkom-3 вошел в атмосферу 5 февраля около 3.00 часов по московскому времени. Место входа в атмосферу не уточняется. Скорее всего, все обломки аппарата сгорели в атмосфере.

Telkom-3 запустили вместе с российским спутником связи «Экспресс-МД2». Второй космический аппарат также был признан владельцем неработоспособным, так как его орбита оказалась нерасчетной.