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Прокуратура проверит данные о масляных пятнах на Енисее

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Красноярская природоохранная прокуратура начала проверку после появления информации в социальных сетях о масляных пятнах на реке Енисей, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

В одном из Telegram-каналов ранее было опубликовано видео, на котором видна пленка на Енисее. Автор ролика утверждает, что пленка на поверхности воды в районе красноярской улицы Северный проезд появилась 5-6 февраля.



«Красноярская природоохранная прокуратура по информации, опубликованной в социальных сетях о появлении масляных пятен на реке Енисей, организовала проверку», — говорится в сообщении.

На место ЧП выехал красноярский природоохранный прокурор, специалисты возьмут пробы воды для анализа.

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