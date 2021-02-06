Мишустин продлил действие режима «лицензия автоматом»

Государство автоматически продлит лицензии в социально значимых сферах, соответствующий документ подписал премьер РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Правительство РФ в апреле 2020 года в рамках мер по поддержке бизнеса на фоне коронавируса приняло постановление об автоматическом продлении на год действия ряда срочных лицензий и разрешений, которые истекали с 15 марта по 31 декабря 2020 года.

Решено продлить принцип «лицензия автоматом», новое постановление продлевает срок действия меры еще на год. Таким образом, в 2021 году действие лицензий и других разрешительных документов в ряде сфер и отраслей будет снова продлеваться автоматически.

Мера коснется порядка десяти сфер. В частности, принцип затронет такие отрасли, как медицина, фармацевтика, образование, экология, охрана труда. В целом государству предстоит автоматически продлить действие более 450 тысяч разрешений.

«Постановление также предусматривает право органов власти при необходимости использовать дистанционные средства контроля при получении, переоформлении, продлении разрешений», — подчеркивается в сообщении.