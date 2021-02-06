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Психотерапевт объяснил причины постоянных опозданий

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Врач-психотерапевт и доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг назвал причины постоянных опозданий. По его словам, у такого поведения есть психологические причины.

«Человек, который опаздывает, как правило, переоценивает свою личность и недооценивает тех людей, с которыми встречается. Кроме того, это наблюдается у людей, несколько неуверенных в себе», — сказал специалист в интервью RT.

По словам психотерапевта, такие люди постоянно сомневаются, у них происходит так называемая борьба мотивов, они не уверены в том, что нужно куда-то пойти. В результате они постоянно опаздывают.

Кроме того, к постоянным опозданиям могут быть склонны люди с депрессией или субдепрессией — они не могут вовремя собраться или вовремя рассчитать прибытие на место встречи, так как зачастую делают все замедленно.

Что касается опозданий на работу, то это может быть связано с проявлением внутреннего неудовлетворения либо с выгоранием, считает эксперт. В таком случае психологи советуют менять сферу деятельности.

Чтобы перестать опаздывать, Файнзильберг посоветовал нормализовать режим труда и отдыха и режим сна. Такому человеку следует в одно и то же время ложиться и вставать, принимать пищу, выполнять физические упражнения.

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