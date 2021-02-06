Бомбардировщик Ту-22М3 испытал «убийцу авианосцев»

Российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 провел стрельбу новыми крылатыми ракетами Х-32, которые получили неофициальное прозвище «убийцы авианосцев».

Стрельбы прошли в рамках периодических испытаний изделий на военном полигоне. Заявленные боевые характеристики ракет подтверждены, точность попадания оказалась очень высокой, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ракета Х-32 в первую очередь предназначена для поражения крупных надводных целей. Она станет основным вооружением модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.

Разработчики отмечают, что ПВО авианосных групп имеют низкую вероятность перехвата Х-32, так как ее максимальная скорость близка к гиперзвуковой, а дальность применения составляет порядка тысячи километров.