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Бомбардировщик Ту-22М3 испытал «убийцу авианосцев»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 провел стрельбу новыми крылатыми ракетами Х-32, которые получили неофициальное прозвище «убийцы авианосцев».

Стрельбы прошли в рамках периодических испытаний изделий на военном полигоне. Заявленные боевые характеристики ракет подтверждены, точность попадания оказалась очень высокой, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ракета Х-32 в первую очередь предназначена для поражения крупных надводных целей. Она станет основным вооружением модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.

Разработчики отмечают, что ПВО авианосных групп имеют низкую вероятность перехвата Х-32, так как ее максимальная скорость близка к гиперзвуковой, а дальность применения составляет порядка тысячи километров.

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