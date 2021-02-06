НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Аэропорт Новокузнецка найдет инвестора для нового терминала

Источник:
Sibnet.ru
108 0
Фото: © instagram.com/panov_kuzbass

Компания «Аэрокузбасс» не смогла построить новый терминал аэропорта в Новокузнецке, который плохо справляется с выросшим потоком пассажиров, и ищет инвестора, сообщил замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Спиченково — ближайший аэропорт к популярному горнолыжному курорту Шерегеш, где из-за закрытых границ в пандемию выросло число туристов из Москвы. В первые дни января прилетающие жаловались в соцсетях, что несколько часов ждут багаж.

Панов посетил аэропорт в пятницу. Он отметил забитую парковку и столпотворение на входе. Несмотря на то, что работают все четыре стойки регистрации, очередь к ним приличная.

«Багаж выдают крайне медленно. К примеру, прибывшие из Екатеринбурга, ожидали его уже не менее получаса. Какому рейсу в данный момент идёт выдача багажа никак не сообщается, из-за этого возникает путаница и толкотня возле багажной ленты. Пока пассажиры из Екатеринбурга ждали багаж, прилетел московский рейс, и помещение для выдачи багажа оказалось, скажем мягко, переполнено», — написал замгубернатора в Instagram.

Собственник обещал построить новый терминал к 300-летию Кузбасса, но не справился с этим. Теперь компания «Аэрокузбасс» ищет инвесторов, чтобы в 2022 году в Спиченково появился аэровокзал. По оценкам, необходимо 2,7 миллиарда рублей.

Аэропорт Спиченково в Новокузнецке был построен в конце 1960-х годов, здание пассажирского терминала частично реконструировалось в 2008 году. По данным Министерства транспорта Кузбасса, пропускная способность составляет всего порядка 200 пассажиров в час.

Еще по теме
Миллиарды потратят в Новосибирске на экологичный транспорт
Втрое больше нормы снега выпало за месяц в Иркутске
Новосибирцы оценили уборку снега на «кол»
Тува устранит транспортную тупиковость
смотреть все
Кузбасс #Транспорт и дороги
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Россия выслала иностранных дипломатов за участие в акциях
Суд над Навальным прервали из-за приступа ветерана
Россиянам пообещали цифровые «фукусимы»
Михаил Ефремов «исчез» из колонии
Подробности
•
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
•
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
•
Фабрики знаний: как новый мир перевернул высшее образование
•
Кубок Первого канала: фигуристы сразятся в прыжках и танцах
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Аэропорт Новокузнецка не справляется с потоком пассажиров
Сибирь 06.02.2021 11:05
Погода в Томске станет опасной из-за метели и сильного ветра
Сибирь 06.02.2021 06:23
Глыба снега упала на машину с людьми в Новосибирске. ВИДЕО
Сибирь 05.02.2021 17:29
«Норникель» оштрафовали на 146 млрд рублей за аварию
Сибирь 05.02.2021 17:17
Самое популярное
США заявили о готовности снять санкции с «Северного потока — 2»
5959
Horizon Zero Dawn получил обнаженную героиню
5089
Названо место, куда для отсидки отправят Навального
3549
Вандалы написали на памятнике Ленину в Томске оскорбление президента
3393
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия выслала иностранных дипломатов за участие в акциях
Суд над Навальным прервали из-за приступа ветерана
Россиянам пообещали цифровые «фукусимы»
Михаил Ефремов «исчез» из колонии
Актуальные темы
Правила жизни
191
Коронакризис
2160
Экзамены
26
Новая энергетика
80
Человек и компьютер
74
Подробности
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Фабрики знаний: как новый мир перевернул высшее образование
Кубок Первого канала: фигуристы сразятся в прыжках и танцах
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
Навального почти на три года отправили в колонию
32
Почему посадили Навального: заговор или ошибка?
31
Байден пообещал заставить Россию «заплатить за все»
25
Медведев допустил автономность Рунета
25
Соратники Навального отказались от акций протеста до весны
Sibnet.Ru