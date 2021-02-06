Аэропорт Новокузнецка найдет инвестора для нового терминала

Компания «Аэрокузбасс» не смогла построить новый терминал аэропорта в Новокузнецке, который плохо справляется с выросшим потоком пассажиров, и ищет инвестора, сообщил замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Спиченково — ближайший аэропорт к популярному горнолыжному курорту Шерегеш, где из-за закрытых границ в пандемию выросло число туристов из Москвы. В первые дни января прилетающие жаловались в соцсетях, что несколько часов ждут багаж.

Панов посетил аэропорт в пятницу. Он отметил забитую парковку и столпотворение на входе. Несмотря на то, что работают все четыре стойки регистрации, очередь к ним приличная.

«Багаж выдают крайне медленно. К примеру, прибывшие из Екатеринбурга, ожидали его уже не менее получаса. Какому рейсу в данный момент идёт выдача багажа никак не сообщается, из-за этого возникает путаница и толкотня возле багажной ленты. Пока пассажиры из Екатеринбурга ждали багаж, прилетел московский рейс, и помещение для выдачи багажа оказалось, скажем мягко, переполнено», — написал замгубернатора в Instagram.

Собственник обещал построить новый терминал к 300-летию Кузбасса, но не справился с этим. Теперь компания «Аэрокузбасс» ищет инвесторов, чтобы в 2022 году в Спиченково появился аэровокзал. По оценкам, необходимо 2,7 миллиарда рублей.

Аэропорт Спиченково в Новокузнецке был построен в конце 1960-х годов, здание пассажирского терминала частично реконструировалось в 2008 году. По данным Министерства транспорта Кузбасса, пропускная способность составляет всего порядка 200 пассажиров в час.