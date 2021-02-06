Найдены сперматозоиды-убийцы

Ученые Института молекулярной генетики Макса Планка в Берлине обнаружили у мышей сперматозоиды-убийцы. Они выделяют отравляющие вещества, чтобы погубить конкурентов и первыми оплодотворить яйцеклетку.

Исследователи выяснили, что у некоторых сперматозоидов есть генетическая мутация — t-гаплотип. Такие «мутанты» производят отравляющие молекулы, которые способны нарушать работу других сперматозоидов, пишет Daily Star.

Кроме этого, мутировавшие сперматозоиды движутся быстрее, тогда как обычные перемещаются медленнее. При этом пока неясно, в каких условиях более многочисленные сперматозоиды без мутации побеждают своих продвинутых «конкурентов».

Теперь ученые намерены выяснить, есть ли подобные мутации у людей. Специалисты полагают, что открытие позволит помочь в лечении мужского бесплодия.