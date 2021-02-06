Большунов выиграл общий зачет Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов второй раз подряд стал победителем общего зачета Кубка мира. Он получит Большой хрустальный глобус, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

Большунов стал триумфатором соревнования досрочно. На протяжении практически всего сезона он лидировал в общем зачете. Ближайшим преследователем был еще один россиянин Иван Якимушкин.

В 2020 году 24-летний Большунов стал первым россиянином, которому удалось выиграть общий зачет Кубка мира. До этого обладателем Большого хрустального глобуса последний раз был советский лыжник Александр Завьялов в 1983 году.

В текущем сезоне Большунов обеспечил себе итоговое первое место в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам досрочно из-за решения норвежской делегации не делегировать своих лыжников на ряд соревнований из-за угрозы коронавируса.