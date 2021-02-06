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Большунов выиграл общий зачет Кубка мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Федерации лыжных гонок России

Российский лыжник Александр Большунов второй раз подряд стал победителем общего зачета Кубка мира. Он получит Большой хрустальный глобус, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

Большунов стал триумфатором соревнования досрочно. На протяжении практически всего сезона он лидировал в общем зачете. Ближайшим преследователем был еще один россиянин Иван Якимушкин.

В 2020 году 24-летний Большунов стал первым россиянином, которому удалось выиграть общий зачет Кубка мира. До этого обладателем Большого хрустального глобуса последний раз был советский лыжник Александр Завьялов в 1983 году.

В текущем сезоне Большунов обеспечил себе итоговое первое место в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам досрочно из-за решения норвежской делегации не делегировать своих лыжников на ряд соревнований из-за угрозы коронавируса.

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Evgenex

Цитатароссийские попытки подавить свободу собраний А еще недавно он называл митингующих американцев террористами.

a-n-atol

и пошёл советоваться с Альцгеймером с чего начать

corrector

Самокритичненько вы про СШП..

karuto

Дипломаты, обученный Экибастуз! Спалили бьюти-блогера. Как он теперь оправдываться будет, что не предатель...
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