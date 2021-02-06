НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Китайский зонд впервые сфотографировал Марс

Источник:
Sibnet.ru
152 0
Фото: © Китайское национальное космическое управление

Космическая станция «Тяньвэнь-1» сделала первую фотографию Марса с расстояния примерно 2,2 миллиона километров, сообщает Китайское национальное космическое управление.

Китайский аппарат находится в полете 197 дней, он преодолел более 465 миллионов километров. На сегодня до Марса ему осталось лететь чуть больше миллиона километров, отмечается в сообщении.

Согласно плану миссии, весной станция должна выйти на марсианскую орбиту. В мае спускаемый аппарат с марсоходом на борту совершит мягкую посадку на Марсе, после чего приступит к исследованию планеты.

В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты. Главная цель исследователей — найти возможные признаки жизни на Марсе.

Тема: Человек и космос
Роскосмос отправит животных за геомагнитное поле
Раскрыта природа загадочного космического маяка
Космонавт из МКС показал «расплющенную» Луну
Россия испытает самый мощный в мире ракетный двигатель
смотреть все
Технологии #Космос
Домострой
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Все статьи
Картина дня
Россия выслала иностранных дипломатов за участие в акциях
Суд над Навальным прервали из-за приступа ветерана
Россиянам пообещали цифровые «фукусимы»
Михаил Ефремов «исчез» из колонии
Подробности
•
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
•
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
•
Фабрики знаний: как новый мир перевернул высшее образование
•
Кубок Первого канала: фигуристы сразятся в прыжках и танцах
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Глыба снега упала на машину с людьми в Новосибирске. ВИДЕО
Сибирь 05.02.2021 17:29
«Норникель» оштрафовали на 146 млрд рублей за аварию
Сибирь 05.02.2021 17:17
Детсады предложили делать в жилых домах Новосибирска
Сибирь 05.02.2021 17:15
«Сожители» из Томска выступят на «Comedy Баттл»
Сибирь 05.02.2021 17:08
Самое популярное
США заявили о готовности снять санкции с «Северного потока — 2»
5755
Horizon Zero Dawn получил обнаженную героиню
4916
Названо место, куда для отсидки отправят Навального
3490
Экс-министр Солдатова прокомментировала уголовное дело
3265
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия выслала иностранных дипломатов за участие в акциях
Суд над Навальным прервали из-за приступа ветерана
Россиянам пообещали цифровые «фукусимы»
Михаил Ефремов «исчез» из колонии
Актуальные темы
Правила жизни
191
Коронакризис
2160
Экзамены
26
Новая энергетика
80
Человек и компьютер
74
Блог ростелекома
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
Навального почти на три года отправили в колонию
33
Коллега Ельцина назвал его «большую мечту»
32
Почему посадили Навального: заговор или ошибка?
28
Байден пообещал заставить Россию «заплатить за все»
25
Медведев допустил автономность Рунета
Sibnet.Ru