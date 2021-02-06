Китайский зонд впервые сфотографировал Марс

Космическая станция «Тяньвэнь-1» сделала первую фотографию Марса с расстояния примерно 2,2 миллиона километров, сообщает Китайское национальное космическое управление.

Китайский аппарат находится в полете 197 дней, он преодолел более 465 миллионов километров. На сегодня до Марса ему осталось лететь чуть больше миллиона километров, отмечается в сообщении.

Согласно плану миссии, весной станция должна выйти на марсианскую орбиту. В мае спускаемый аппарат с марсоходом на борту совершит мягкую посадку на Марсе, после чего приступит к исследованию планеты.

В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты. Главная цель исследователей — найти возможные признаки жизни на Марсе.