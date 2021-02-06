Стартовали продажи флагманских смартфонов Samsung

Продажи новых флагманских смартфонов Samsung стартовали в России с 5 февраля, покупателям стали доступны Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, сообщает пресс-служба производителя.

Южнокорейская компания презентовала свои флагманы в середине января. Galaxy S21 и Galaxy S21+ базируются на процессоре Exynos 2100, в смартфоны установлены тройные камеры с искусственным интеллектом.

Аппараты также имеют интеллектуальные адаптивные дисплеи на 120 Гц, поддержку 5G, батареи повышенной емкости. В России Samsung Galaxy S21 продается по цене от 74 990 рублей, Galaxy S21+ стоит от 89 990 рублей.

Что касается самой дорогой модели Galaxy S21 Ultra, то этот смартфон поддерживает съемку в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду на всех объективах, а также имеет стократный Space Zoom с системой двойных телеобъективов. Его стоимость на старте продаж составит 109 990 рублей.