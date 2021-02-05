Xiaomi показала смартфон с «невероятным» экраном

Компания Xiaomi представила первый смартфон с экраном-водопадом, который «разливается» на все четыре грани устройства. Концептуальное устройство избавили от привычных физических кнопок и разъемов, следует из презентации в официальном блоге производителя.

Стекло дисплея заходит на корпус с четырех сторон под углом 88 градусов, при этом на гранях устройства также находятся экраны, которые соединены с главной матрицей. Фактически, смартфон представляет собой «корпус-экран».

Разработчик отмечают, что самым сложным этапом изготовления аппарата стало изготовление стеклянной панели с изгибами и процесс 3D-склеивания. Для этого Xiaomi применила технологию «горячего сгиба» при температуре 800 градусов Цельсия и десятикратную полировку.

Смартфон лишен кнопок включения и регулировки громкости, у него нет порта для зарядки. Аккумулятор подзаряжается без проводов. Концепт также получил ультратонкую пьезоэлектрическую керамику, камеры под экраном, сенсоры с датчиками давления.

Примерная цена и возможная дата выхода устройства остаются неизвестными. Скорее всего, Xiaomi использовала концепт в качестве демонстратора перспективных технологий, которые должны постепенно перейти на серийные модели.