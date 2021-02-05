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Россиянам пообещали цифровые «фукусимы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Использование личных данных в России никак не регулируется, заявила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. Если не остановить хаотичный сбор персональных данных кем попало, россиян ждут цифровые «фукусимы».

Сейчас подавляющая часть сбора и использования такой информации в настоящее время происходит в серой зоне, не охваченной законом или вниманием правоохранительных органов, отметила Касперская в интервью «Известиям».

«Использования личных данных платформами, площадками, государственными институциями в России никак не регулируется. Это ведет к злоупотреблениям и неправомерному использованию данных, к рискам дискриминации граждан по самым разным признакам», — сказала она.

Чтобы изменить ситуацию, нужно появление «цифрового кодекса». По словам эксперта, государство должно защищать тайну частной жизни и «сдерживать аппетиты» тех, кто пытается незаметно засунуть россиян в «электронный концлагерь».

Касперская напомнила, сейчас компании собирают данные о посещении их сайтов пользователями, чтении статей, комментариях и постах, лайках, репостах, запросах в поисковиках, покупках и даже речи при включенном смартфоне или ноутбуке.

Кроме этого, умные колонки и телевизоры постоянно соединены с облаком, все время слушают звук и передают данные в облако. При этом такие личные данные зачастую практически никак не защищены от злоумышленников.

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Evgenex

Цитатароссийские попытки подавить свободу собраний А еще недавно он называл митингующих американцев террористами.

a-n-atol

и пошёл советоваться с Альцгеймером с чего начать

corrector

Самокритичненько вы про СШП..

DYNAMO7294

Ему самому от народа России неуд!
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