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Настасья Самбурская запустила сразу два шоу на YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Актриса Настасья Самбурская запустила сразу два проекта на YouTube. Первый будет выходить в формате скетч-шоу «Я/Мы Самбурская», второй — музыкальное шоу «КаверLive».

«Наконец-то я всерьез занялась ютюбом. Решила начать с полюбившихся вам образов объединив их в формате скетч-шоу "Я/Мы Самбурская". А совсем скоро новое музыкальное шоу "КаверLive" с потрясающими гостями и еще несколько бомбических сюрпризов», — сообщила актриса на видеохостинге.

Первая серия скетч-шоу «Я/Мы Самбурская»вышла 3 февраля. Видео посмотрели почти 30 тысяч человек, оставив в комментариях много положительных отзывов. В скетч-шоу актриса пародирует «яжматерей», блогеров, бездарных артистов.

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