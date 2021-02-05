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Ида Галич поддержала пополневших женщин некрасивым фото

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © galichida, instagram.com/galichida

Блогер Ида Галич опубликовала в Instagram свою фотографию, сделанную после родов. Так она решила поддержать других женщин, которые набрали лишние килограммы во время беременности.

Ида Галич опубликовала сразу два снимка. На одном она располневшая после родов, на втором — сейчас, приходящая в хорошую спортивную форму.

«Я хочу, чтобы ты перестала проходить мимо зеркала с опущенной головой. Сядь и еще раз вспомни, что ты сотворила чудо — ты родила! АЛЕ! Ты в шоке! Твое тело в шоке! Твои гормоны тем более. Ты стала не такой, как раньше. На это есть миллиард причин», — написала Ида Галич.

Фото: © galichida, instagram.com/galichida

Блогер родила сына 7 февраля 2020 года. С мужем Аланом Басиевым они назвали ребенка Леоном. В декабре стало известно, что спустя двух лет брака молодые родители решили развестись.Галич не комментируетпричину расставания с супругом.

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Топ комментариев

Evgenex

Цитатароссийские попытки подавить свободу собраний А еще недавно он называл митингующих американцев террористами.

a-n-atol

и пошёл советоваться с Альцгеймером с чего начать

corrector

Самокритичненько вы про СШП..

DYNAMO7294

Ему самому от народа России неуд!
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