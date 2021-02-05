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Суд над Навальным прервали из-за приступа ветерана

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Суд прервал заседание по делу о клевете против оппозиционера Алексея Навального из-за плохого самочувствия ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Ветеран участвовал в заседании по видеосвязи, во время слушаний потерпевшему стало плохо, ему вызвали скорую помощь. После этого суд объявил перерыв.

Ранее ветеран потребовал от Навального публичных извинений за оскорбительные высказывания в свой адрес и попросил огласить его показания, данные во время предварительного следствия, так как плохо себя чувствует.

По данным гособвинения, 2 июня прошлого года Навальный в Telegram-канале и на странице в Twitter опубликовал ролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ.

Под этим роликом оппозиционер написал комментарии, порочащие честь и достоинство ветерана и подрывающие его репутацию. Свою вину Навальный не признает. Политику грозит штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.

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