Малоизвестные шедевры советского и российского кино выложили в Сеть

Шедевры советского и российского кинематографа, которые ранее были недоступны широкой аудитории, опубликуют на сайте «Культура.РФ». Коллекция будет пополняться каждый месяц, сообщает Госфильмофонд.

«Культура.РФ» и Госфильмофонд России создали проекта «Открытая коллекция». Сотрудники научного отдела Госфильмофонда каждый месяц будут публиковать на портале 25 редких отечественных фильмов и интересные материалы к ним.

Первые картины из коллекцииуже доступны для бесплатного онлайн-просмотра. Это исторические ленты, и военные драмы, а также несколько короткометражных картин, например, «Иностранка»

Фильм «Иностранка» снят в 1937 году по одноименному рассказу Николая Вирты. Главная героиня — девочка Галька, дочь бедного польского крестьянина. Однажды она случайно переходит через польско-советскую границу и попадает в детский сад на погранзаставе. Там она знакомится с детьми военных и проводит целый день у них в гостях.

Среди уже опубликованных на «Культура.РФ» фильмов — историческая драма «Соловей», снятая также в 1937 году. Действие фильма разворачивается в годы правления Павла I. Сымонка по прозвищу Соловей — талантливый юноша из крестьянской семьи. По приказу помещика Вашемирского его принимают в крепостной театр при господском доме. Но вместо благодарности к барину Соловей испытывает лишь чувство протеста и вскоре становится вождем крестьянского восстания.

Также в опубликованной коллекции историческая картина «300-летие царствования дома Романовых», фильм «Господа Скотинины» по мотивам комедии Дениса Фонвизина «Недоросль», музыкальная комедия Бориса Барнета «Славный малый», снятая по повести Петра Павленко «Мстители».