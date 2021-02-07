Новый перехватчик назвали самым опасным самолетом России

Поступающие в войска Су-57 признаны самыми опасными истребителями для НАТО, но перспективный тяжелый перехватчик МиГ-41 обещает стать еще более грозным соперником, считают военные эксперты издания Military Watch.

Если Су-57 и его предполагаемые варианты созданы, как ожидается, для замены целого ряда истребителей четвертого поколения, то МиГ-41 станет преемником конкретного самолета — самого совершенного и мощного в ВКС РФ с точки зрения возможностей ведения воздушного боя МиГ-31БСМ.

За десятилетия службы МиГ-31 были существенно модернизированы, включая интеграцию радиолокационной станции «Заслон-М», новых ракет «воздух-воздух» Р-37, гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также новых авионики и систем радиоэлектронной борьбы.

МиГ-41 получит все лучшее от МиГ-31 — он наверняка останется самым тяжелым самолетом, предназначенным для ведения боевых действий в воздухе, самым быстрым в своем классе, полагают эксперты.

Ожидается, что перехватчик будет гиперзвуковым и сможет работать в ближнем космосе. Ударные задачи по наземным и надводным объектам, вероятно, для МиГ-41, говорится в материале.

Ожидается, что перехватчик получит новое поколения оружия класса «воздух-воздух» дальностью около 600 километров. Благодаря мощному радару он сможет обмениваться данными с наземными средствами ПВО, чтобы засекать бомбардировщики-невидимки на расстоянии нескольких сотен километров.