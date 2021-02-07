НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Новый перехватчик назвали самым опасным самолетом России

Источник:
«Российская газета»
236 2

Поступающие в войска Су-57 признаны самыми опасными истребителями для НАТО, но перспективный тяжелый перехватчик МиГ-41 обещает стать еще более грозным соперником, считают военные эксперты издания Military Watch.

Если Су-57 и его предполагаемые варианты созданы, как ожидается, для замены целого ряда истребителей четвертого поколения, то МиГ-41 станет преемником конкретного самолета — самого совершенного и мощного в ВКС РФ с точки зрения возможностей ведения воздушного боя МиГ-31БСМ.

За десятилетия службы МиГ-31 были существенно модернизированы, включая интеграцию радиолокационной станции «Заслон-М», новых ракет «воздух-воздух» Р-37, гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также новых авионики и систем радиоэлектронной борьбы.

МиГ-41 получит все лучшее от МиГ-31 — он наверняка останется самым тяжелым самолетом, предназначенным для ведения боевых действий в воздухе, самым быстрым в своем классе, полагают эксперты.

Ожидается, что перехватчик будет гиперзвуковым и сможет работать в ближнем космосе. Ударные задачи по наземным и надводным объектам, вероятно, для МиГ-41, говорится в материале.

Ожидается, что перехватчик получит новое поколения оружия класса «воздух-воздух» дальностью около 600 километров. Благодаря мощному радару он сможет обмениваться данными с наземными средствами ПВО, чтобы засекать бомбардировщики-невидимки на расстоянии нескольких сотен километров.

Еще по теме
Полет «атомного медведя» показали на видео
Китай похоронил танковую промышленность Украины
Бомбардировщик Ту-22М3 испытал «убийцу авианосцев»
Российский конструктор рассказал о снайперской винтовке будущего
смотреть все
Оборона #Оружие #Армия #Техника
Домострой
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Все статьи
Картина дня
Япония представила стратегию возвращения российских Курил
Явлинский обвинил Навального в вождизме и популизме
Полет «атомного медведя» показали на видео
Жизнь после смерти: три самых жутких мумии
Подробности
•
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
•
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
•
Фабрики знаний: как новый мир перевернул высшее образование
•
Кубок Первого канала: фигуристы сразятся в прыжках и танцах
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Уникальное многослойное захоронение нашли в Хакасии
Сибирь 07.02.2021 20:01
Московский сноубордист разбился в Шерегеше
Сибирь 07.02.2021 17:03
Четыре человека погибли в ДТП в Иркутской области. ВИДЕО
Сибирь 07.02.2021 13:07
Художник Лоскутов продал картину с флагом за полмиллиона рублей
Сибирь 07.02.2021 13:03
Самое популярное
США заявили о готовности снять санкции с «Северного потока — 2»
6337
Вандалы написали на памятнике Ленину в Томске оскорбление президента
3867
Названо место, куда для отсидки отправят Навального
3851
Навального почти на три года отправили в колонию
3396
Обсуждение (2)
Картина дня
Япония представила стратегию возвращения российских Курил
Явлинский обвинил Навального в вождизме и популизме
Полет «атомного медведя» показали на видео
Жизнь после смерти: три самых жутких мумии
Актуальные темы
Правила жизни
191
Коронакризис
2161
Экзамены
26
Новая энергетика
80
Человек и компьютер
74
Подробности
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Фабрики знаний: как новый мир перевернул высшее образование
Кубок Первого канала: фигуристы сразятся в прыжках и танцах
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

k2n

OnlyFans это платформа где девки кажут свои сиськи-письки за деньги. По сути проституция. С каких пор...

Fazar

Двадцать лет обещает обнуленный, - верить ему себя не уважать........

Saw77

оказывается воровать это очень даже хорошо, а все кто делают замечания - враги....

D762

ты чё, как "новачком" ткнутый-то орёшь? Горлопанишь, как резаный. Теперь сталбыть, ты баррикадник- навальнист,...
Sibnet.Ru