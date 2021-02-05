Глыба снега упала на машину с людьми в Новосибирске. ВИДЕО

Глыба снега упала с крыши дома в Новосибирске на машину, внутри которой были люди, пострадал только автомобиль, происшествие попало на видеозапись.

В четверг на улице Телевизионной,13 в Новосибирске огромные куски льда упали с крыши балкона на девятом этаже на машину Honda Fit, остановившуюся у подъезда. Происшествие попало на видеозапись камеры видеонаблюдения дома.

«Хорошо, что живы остались. Получили лишь ушибы мягких тканей головы и дикий стресс. Машина, которую только сегодня купили, просто уничтожена. А ведь могли погибнуть проходившие мимо люди», — рассказала подписчица группы службы эвакуации «АСТ-54».

По прогнозам синоптиков, в выходные дни в Новосибирской области прогнозируется потепление до плюс 2 градусов. Повышение температуры воздуха после обильного снегопада приводит к образованию крупных ледяных и снежных отложений на крышах зданий. Спасатели предупреждают жителей, что надо аккуратней ходить возле домов из-за опасности обрушения снежных глыб.