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Глыба снега упала на машину с людьми в Новосибирске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Глыба снега упала с крыши дома в Новосибирске на машину, внутри которой были люди, пострадал только автомобиль, происшествие попало на видеозапись.

В четверг на улице Телевизионной,13 в Новосибирске огромные куски льда упали с крыши балкона на девятом этаже на машину Honda Fit, остановившуюся у подъезда. Происшествие попало на видеозапись камеры видеонаблюдения дома.

«Хорошо, что живы остались. Получили лишь ушибы мягких тканей головы и дикий стресс. Машина, которую только сегодня купили, просто уничтожена. А ведь могли погибнуть проходившие мимо люди», — рассказала подписчица группы службы эвакуации «АСТ-54».

По прогнозам синоптиков, в выходные дни в Новосибирской области прогнозируется потепление до плюс 2 градусов. Повышение температуры воздуха после обильного снегопада приводит к образованию крупных ледяных и снежных отложений на крышах зданий. Спасатели предупреждают жителей, что надо аккуратней ходить возле домов из-за опасности обрушения снежных глыб.


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Evgenex

Цитатароссийские попытки подавить свободу собраний А еще недавно он называл митингующих американцев террористами.

a-n-atol

и пошёл советоваться с Альцгеймером с чего начать

corrector

Самокритичненько вы про СШП..

лачинов

Что и следовало ожидать. Если следовать букве закона, то у нас на любого можно кучу дел подобрать при...
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