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Цены на летний отдых в России подскочат на треть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Алтайского края

Летний отдых на российском юге в этом году может подорожать на 25-30% по сравнению с прошлым годом — уже в январе стоимость туров на лето выросла в среднем на 10%, заявили туроператоры.

В период высокого спроса подорожание может достигнуть 25-30%, сказали Forbes в компании «АЛЕАН». Она связала это с динамическим ценообразованием отелей: на фоне большого спроса и дефицита предложения будут расти и цены.

Спрос на российские курорты в этом году будет огромным, считает туроператор «Русский экспресс». Цены на отели юга страны могут вырасти на 20-30% уже с конца марта, когда закончатся акции раннего бронирования, предупредил «TUI Россия». Вместе с удорожанием отелей вырастут цены и на сопутствующий сервис и другие услуги на курортах.

В декабре Ассоциация туроператоров России спрогнозировала рост цен на туристические услуги в 2021 году в среднем на 10-15% при средне-оптимистичном сценарии.

Эксперты советуют туристам поскорее определиться с планами, чтобы не попасть на «волну подорожания летнего отдыха».

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