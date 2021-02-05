Гонщик Мазепин получил штраф за проезд на красный свет в Англии

Российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин оштрафован за проезд на красный свет в пригороде Лондона. Он заплатит 274 фунта стерлингов (более 28 тысяч рублей).

Мазепин нарушил правила дорожного движения в июне 2020 года. На одной из улиц в пригороде Лондона Бракнелле он проехал на красный свет через 1,7 секунды после того, как зажегся запрещающий сигнал, пишет RaceFans.

По информации издания, Мазепин заплатит за нарушение 274 фунта стерлингов, в эту сумму включены и судебные издержки. Также 21-летний пилот заработал три штрафных балла в водительские права. Если он наберет 12 баллов в течение трех лет, то может лишиться удостоверения.

Мазепин стал пилотом Haas в начале декабря 2020 года. Он будет выступать вместе с сыном семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера Миком. В минувшем сезоне россиянин выступал за британскую команду Hitech GP в «Формуле-2». В личном зачете он занял пятое место.