Детсады предложили делать в жилых домах Новосибирска

Дома с детскими садами могут появиться в Новосибирске, такое заявление было озвучено в пятницу на отчетном собрании по итогам работы строительной отрасли за 2020 год.

«Поступило предложение размещать на первых этажах жилых домов детские учреждения. Для этого нужны серьезные проектные решения, подходы. Насколько данная концепция проработана, готовы ли вести диалог с застройщиками, насколько сами застройщики готовы решать проблему социальных объектов путем встроенных помещений – вопросов очень много», – цитирует пресс-центр городской администрации мэра Анатолия Локтя.

Проработкой вопроса займется рабочая группа, в которую войдут специалисты департаментов строительства и образования, а также активные девелоперы.