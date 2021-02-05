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«Сожители» из Томска выступят на «Comedy Баттл»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Дуэт «Сожители» из Томска примет участие в новом сезоне шоу «Comedy Батлл». Эфир с томичами выйдет на ТНТ в пятницу, 5 февраля, сообщила пресс-служба канала.

Участники дуэта — Дмитрий Кубенин и Евгения Гольц. Они давно и серьезно занимаются развитием юмористического движения в Томске. Томичи были участниками сборных команд КВН «Северное сияние» и «Евген и ребята». В «Сожителей» молодые люди превратились только на проекте ТНТ.

«Если говорить об отношениях среди команд во время съемок, то атмосфера дружелюбная. Соперниками мы станем только в финале, а пока нужно без оглядки на других выступать смешно и хорошо», — цитирует пресс-служба ТНТ Дмитрия Кубенина.

В новом сезоне «Comedy Батлл» будет много острого и актуального юмора. Шоу выходит в эфир каждую пятницу в 22.00 на телеканале ТНТ.

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