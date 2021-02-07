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Наука объяснила, почему люди не помнят себя в возрасте до трех лет

Источник:
Naked Science
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Фото: © pixnio.com/Marko Milivojevic / CC0

Феномен «детской амнезии» считается одним из самых загадочных в психологии. Ученые попытались объяснить, почему люди не помнят себя в возрасте до трех лет.

Дети трех лет хорошо помнят все, что с ними происходило. Эта информация хорошо сохраняется в памяти даже у семилетних. Но уже через год воспоминания детства стираются. Участники эксперимента могли вспомнить лишь на 35% то, о чем рассказывали в трехлетнем возрасте, сообщает Naked Science со ссылкой на Национальный институт психического здоровья (США).

Эта перемена, по мнению специалистов по детской психологии, связана с изменением способа запоминания новой информации. Начиная с семи лет, дети запоминают события линейно, то есть, как они развивались в пространстве и времени.

Потребность запоминания событий и систематизации  их соответственно личному графику своей жизни может вызвать стирание ранней памяти, которая хранится в мозгу в хаотическом виде, считают ученые.

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